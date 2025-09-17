Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Nach Angriff mit Messer in Chemnitz: Polizei fasst Tatverdächtige

Das Opfer brach nach den Stichverletzungen im Bereich des Walls zusammen und wurde dort von Ersthelfern versorgt.
Das Opfer brach nach den Stichverletzungen im Bereich des Walls zusammen und wurde dort von Ersthelfern versorgt. Bild: Harry Haertel
Das Opfer brach nach den Stichverletzungen im Bereich des Walls zusammen und wurde dort von Ersthelfern versorgt.
Das Opfer brach nach den Stichverletzungen im Bereich des Walls zusammen und wurde dort von Ersthelfern versorgt. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Nach Angriff mit Messer in Chemnitz: Polizei fasst Tatverdächtige
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Dienstag wurde ein Mann im Zentrum verletzt. Zwei Männer, die dafür verantwortlich sein sollen, wurden noch am Abend gestellt. Sie sind wieder auf freiem Fuß.

Nachdem ein Mann am Dienstagmittag im Zentrum mit Stichverletzungen aufgefunden wurde, hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt. Sie wertete Aufnahmen von Überwachungskameras aus. Die Tat sei dabei zwar nicht zu sehen gewesen, teilt die Polizei mit. Man habe aber zwei algerische Männer (25, 29) als Verdächtige ausmachen können. Nach einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:56 Uhr
2 min.
43-Jähriger in Chemnitz mit Messer verletzt
Der 43-Jährige wurde mit mehreren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Mitten in der Stadt eskaliert ein Streit, ein Mann landet mit mehreren Stichverletzungen im Krankenhaus. Die Suche nach den Tatverdächtigen läuft.
08:30 Uhr
4 min.
„In 80 Minuten um die Welt": Junge Musiker erobern die Freiberger Nikolaikirche
Dorothee Binnig (Leiterin) Peter Merker (Vorstand) und Cora Lantzsch (v. l). organisieren und leiten die New Generation.
Wenn am Wochenende "Spiel mir das Lied vom Tod" in der Nikolaikirche Freiberg erklingt, dann ist die New Generation der Oederaner Blasmusikanten auf einer musikalischen Reise um die Welt.
Mathias Herrmann
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
16:32 Uhr
1 min.
Mann mit mehreren Stichen in Chemnitzer Innenstadt verletzt
Rettungskräfte und Polizei wurden am Dienstag gegen 13.20 Uhr an den Wall in der Innenstadt gerufen.
Ein 43-Jähriger musste mit mehreren Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei fahndet nach mehreren Männern
Jana Peters
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
Mehr Artikel