Nach Angriff mit Messer in Chemnitz: Polizei fasst Tatverdächtige

Am Dienstag wurde ein Mann im Zentrum verletzt. Zwei Männer, die dafür verantwortlich sein sollen, wurden noch am Abend gestellt. Sie sind wieder auf freiem Fuß.

Nachdem ein Mann am Dienstagmittag im Zentrum mit Stichverletzungen aufgefunden wurde, hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt. Sie wertete Aufnahmen von Überwachungskameras aus. Die Tat sei dabei zwar nicht zu sehen gewesen, teilt die Polizei mit. Man habe aber zwei algerische Männer (25, 29) als Verdächtige ausmachen können.