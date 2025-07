Nach Angriff mit Messer in Chemnitz: Polizisten umstellen Gebäude auf der Suche nach Geflüchtetem

Zwei Männer geraten in Chemnitz an einem Imbiss an der Frankenberger Straße aneinander. Dann holt einer von ihnen ein Messer.

Ein Mann (33) hat sich am Dienstagabend bei der Polizei gemeldet. Er sei von einem Unbekannten an einem Imbiss in der Frankenberger Straße angegriffen und verletzt worden, so ein Polizeisprecher. Zuvor sei er von einem unbekannten Landsmann (beide Männer stammen aus Pakistan) angesprochen worden. Nach dem Gespräch sei der Unbekannte in den... Ein Mann (33) hat sich am Dienstagabend bei der Polizei gemeldet. Er sei von einem Unbekannten an einem Imbiss in der Frankenberger Straße angegriffen und verletzt worden, so ein Polizeisprecher. Zuvor sei er von einem unbekannten Landsmann (beide Männer stammen aus Pakistan) angesprochen worden. Nach dem Gespräch sei der Unbekannte in den...