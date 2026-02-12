Nach Aus für Volkssolidarität in Chemnitzer Betreutem Wohnen: Droht betagten Mietern nun die Vereinsamung?

Der Sozialverband muss nach fast 30 Jahren eine von ihm betriebene Wohnanlage an der Clausstraße verlassen. Nach seiner Darstellung führten die Rendite-Erwartungen der privaten Eigentümer zum Zerwürfnis.

Bei der Chemnitzer Volkssolidarität stehen die Telefone nicht mehr still. Zu Beginn dieser Woche musste der Sozialverband den Bewohnern einer seiner großen Anlagen für Betreutes Wohnen mitteilen, dass er sich nach fast 30 Jahren aus dem Komplex zurückziehen muss. Der Eigentümer habe der Volkssolidarität gekündigt, heißt es.