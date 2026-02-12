MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Nach Aus für Volkssolidarität in Chemnitzer Betreutem Wohnen: Droht betagten Mietern nun die Vereinsamung?

Unruhe herrscht bei der Volkssolidarität in Chemnitz. Der Verband muss nach fast 30 Jahren aus dem Betreuten Wohnen an der Clausstraße raus. Die Mietverträge der Bewohnerinnen und Bewohner aber laufen weiter.
Unruhe herrscht bei der Volkssolidarität in Chemnitz. Der Verband muss nach fast 30 Jahren aus dem Betreuten Wohnen an der Clausstraße raus. Die Mietverträge der Bewohnerinnen und Bewohner aber laufen weiter. Bild: Harry Härtel
Ulrike Ullrich, Geschäftsführerin der Volkssolidarität Chemnitz.
Ulrike Ullrich, Geschäftsführerin der Volkssolidarität Chemnitz. Bild: Manuel Niemann/Archiv
Die Wohnanlage an der Chemnitzer Clausstraße.
Die Wohnanlage an der Chemnitzer Clausstraße. Bild: Harry Härtel
Unruhe herrscht bei der Volkssolidarität in Chemnitz. Der Verband muss nach fast 30 Jahren aus dem Betreuten Wohnen an der Clausstraße raus. Die Mietverträge der Bewohnerinnen und Bewohner aber laufen weiter.
Unruhe herrscht bei der Volkssolidarität in Chemnitz. Der Verband muss nach fast 30 Jahren aus dem Betreuten Wohnen an der Clausstraße raus. Die Mietverträge der Bewohnerinnen und Bewohner aber laufen weiter. Bild: Harry Härtel
Ulrike Ullrich, Geschäftsführerin der Volkssolidarität Chemnitz.
Ulrike Ullrich, Geschäftsführerin der Volkssolidarität Chemnitz. Bild: Manuel Niemann/Archiv
Die Wohnanlage an der Chemnitzer Clausstraße.
Die Wohnanlage an der Chemnitzer Clausstraße. Bild: Harry Härtel
Chemnitz
Nach Aus für Volkssolidarität in Chemnitzer Betreutem Wohnen: Droht betagten Mietern nun die Vereinsamung?
Von Michael Müller und Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sozialverband muss nach fast 30 Jahren eine von ihm betriebene Wohnanlage an der Clausstraße verlassen. Nach seiner Darstellung führten die Rendite-Erwartungen der privaten Eigentümer zum Zerwürfnis.

Bei der Chemnitzer Volkssolidarität stehen die Telefone nicht mehr still. Zu Beginn dieser Woche musste der Sozialverband den Bewohnern einer seiner großen Anlagen für Betreutes Wohnen mitteilen, dass er sich nach fast 30 Jahren aus dem Komplex zurückziehen muss. Der Eigentümer habe der Volkssolidarität gekündigt, heißt es.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
11 min.
Allein mit dem Mietwagen auf Safari durch Kenia - das geht!
Auf eigene Faust mit dem robusten Toyota Hilux. Wo geht es lang?
Lange wurde vor den chaotischen Straßen Kenias gewarnt. Doch inzwischen entwickelt sich ein individueller Tourismus. Wer einige Sicherheitsregeln beachtet, kann hier noch Natur pur erleben.
Ute Müller
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
12.01.2026
4 min.
Alte Pläne für Flüchtlingsheim sorgen in Chemnitz erneut für Diskussionen
Für diesen einst zur Wismut gehörenden Komplex in Chemnitz wurde eine Genehmigung für den Umbau zur Unterkunft für Geflüchtete erteilt. Nach jahrelanger Funkstille kommt nun erneut Unruhe auf.
Vier Jahre nach ihren Einsprüchen gegen eine Baugenehmigung erhielten Anlieger in Reichenbrand nun überraschend Post von der Behörde. Sie spricht von einer Serviceleistung. Doch die kam nicht bei allen Betroffenen gut an.
Michael Müller
06:00 Uhr
3 min.
Miso-Kürbissuppe mit Käse-Muffin: Ist das „The Taste of Chemnitz“?
Miso-Kürbissuppe mit einem herzhaften Käse-Muffin.
Dieses Rezept vom Instagram-Account „The Taste of Chemnitz“ vereint die Frische von Gemüse mit der wärmenden Note von Miso und Ingwer. Perfekt für den Übergang von Winter zu Frühling.
Josua Gerner
11.02.2026
3 min.
Volkssolidarität Chemnitz muss aus großer Senioren-Wohnanlage raus: „Wir sind bestürzt wie überrascht“
Die Anlage für Betreutes Wohnen an der Clausstraße war eine der ersten in Chemnitz.
Der Komplex an der Clausstraße war einst als eine der ersten Einrichtungen für betreutes Wohnen in der Stadt eröffnet worden. Nun erhielt die Volkssolidarität die Kündigung.
Michael Müller
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
Mehr Artikel