  • Chemnitz
  • Streit um Betreutes Wohnen der Chemnitzer Volkssolidarität: Jetzt äußert sich der Vermieter

Künftig ohne Volkssolidarität? Der Sozialverband muss das Betreute Wohnen an der Chemnitzer Clausstraße räumen. Ein Streit mit dem Vermieter beschäftigt die Justiz.
Künftig ohne Volkssolidarität? Der Sozialverband muss das Betreute Wohnen an der Chemnitzer Clausstraße räumen. Ein Streit mit dem Vermieter beschäftigt die Justiz. Bild: Andreas Seidel
Künftig ohne Volkssolidarität? Der Sozialverband muss das Betreute Wohnen an der Chemnitzer Clausstraße räumen. Ein Streit mit dem Vermieter beschäftigt die Justiz.
Künftig ohne Volkssolidarität? Der Sozialverband muss das Betreute Wohnen an der Chemnitzer Clausstraße räumen. Ein Streit mit dem Vermieter beschäftigt die Justiz. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Streit um Betreutes Wohnen der Chemnitzer Volkssolidarität: Jetzt äußert sich der Vermieter
Redakteur
Von Michael Müller





Mit vertragswidrigem Agieren soll sich der Sozialverband selbst ins Abseits manövriert haben. Die Volkssolidarität weist dies zurück. Nun soll ein Gericht entscheiden.

Nach dem angekündigten Aus für die Chemnitzer Volkssolidarität in einer von ihr bewirtschafteten Wohnanlage für Senioren an der Clausstraße hat sich nun erstmals der Vermieter des Komplexes zu Wort gemeldet. In einem von einer Rechtsanwältin verfassten Stellungnahme auf Anfrage der „Freien Presse“ weist er dem Sozialverband die...
