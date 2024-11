Nach Berlin und Magdeburg: Banksy-Ausstellung kommt nach Chemnitz

Der Streetart-Künstler aus Großbritannien ist ein Rätsel. Wer sich dahinter verbirgt, ist bis heute nicht geklärt. Seine Werke sind weltweit bekannt und gefragt. In der Markthalle werden bald Originale und Prints zu sehen sein.

Diese Nachricht kommt überraschend: Eine der derzeit tourenden Banksy-Ausstellungen kommt nach Chemnitz. Die Eröffnung von „Banksy – A vandal turned idol“ in der Markthalle findet am 13. Dezember statt. Die Wahl des Ortes komme nicht von ungefähr, so die Veranstalter – das Concertbüro Zahlman. Die Markthalle sei ein architektonisches...