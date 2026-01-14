Wer ist Banksy? Neue Biografie enthüllt Fakten und Mythen über den berühmtesten Unbekannten der Welt

Die Autorin Ina Brzoska ist auf der Jagd nach einem Phantom und legt eine aufschlussreiche Biografie über Banksy vor.

Es war am 20. März 1989, als die „Operation Anderson“ im Vereinigten Königreich für Aufsehen sorgte. Beim größten Polizeieinsatz gegen die Graffiti-Szene in der Geschichte Großbritanniens durchsuchte die British Transport Police 72 Wohnungen in Bristol, Bath, Exeter und Cardiff. Auch der damals noch minderjährige Banksy geriet ins...