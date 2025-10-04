Nach Brandstiftung: „Baum des Friedens“ am Chemnitzer Schlossteich gefährdet Sicherheit

Die große Esche auf der Schlossteich-Insel hatte bei einem Feuer im Juli starke Schäden davongetragen. Jetzt liegt ein Gutachten über den Zustand des Baumes vor.

Ein Feuer am 10. Juli hatte dem „Baum des Friedens“ mächtig zugesetzt. Nach Einschätzung der Polizei wurde die 175 Jahre alte markante Esche in Brand gesetzt. Am Tag nach dem Feuer ließ das Grünflächenamt die etliche Meter hohe Baumkrone vollständig abtragen, danach wurde ein Gutachten beauftragt, dessen Ergebnis jetzt vorliegt. „Die... Ein Feuer am 10. Juli hatte dem „Baum des Friedens“ mächtig zugesetzt. Nach Einschätzung der Polizei wurde die 175 Jahre alte markante Esche in Brand gesetzt. Am Tag nach dem Feuer ließ das Grünflächenamt die etliche Meter hohe Baumkrone vollständig abtragen, danach wurde ein Gutachten beauftragt, dessen Ergebnis jetzt vorliegt. „Die...