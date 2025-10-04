Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Brandstiftung: „Baum des Friedens“ am Chemnitzer Schlossteich gefährdet Sicherheit

Die Brandspuren an der 175 Jahre alten Esche sind nicht zu übersehen.
Die Brandspuren an der 175 Jahre alten Esche sind nicht zu übersehen. Bild: Torsten Müller/Archiv
Die Brandspuren an der 175 Jahre alten Esche sind nicht zu übersehen.
Die Brandspuren an der 175 Jahre alten Esche sind nicht zu übersehen. Bild: Torsten Müller/Archiv
Chemnitz
Nach Brandstiftung: „Baum des Friedens“ am Chemnitzer Schlossteich gefährdet Sicherheit
Von Christian Mathea
Die große Esche auf der Schlossteich-Insel hatte bei einem Feuer im Juli starke Schäden davongetragen. Jetzt liegt ein Gutachten über den Zustand des Baumes vor.

Ein Feuer am 10. Juli hatte dem „Baum des Friedens“ mächtig zugesetzt. Nach Einschätzung der Polizei wurde die 175 Jahre alte markante Esche in Brand gesetzt. Am Tag nach dem Feuer ließ das Grünflächenamt die etliche Meter hohe Baumkrone vollständig abtragen, danach wurde ein Gutachten beauftragt, dessen Ergebnis jetzt vorliegt. „Die...
