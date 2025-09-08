Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  |

  • Nach Crash mit Hauswand in Chemnitz sind zwei Kinder verletzt

Nach der Kollision mit einer Hauswand sind zwei Kinder verletzt.
Nach der Kollision mit einer Hauswand sind zwei Kinder verletzt. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Chemnitz
Nach Crash mit Hauswand in Chemnitz sind zwei Kinder verletzt
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Ein Auto kommt von der Fahrbahn ab. Es kollidiert nicht nur mit einer Hauswand.

Chemnitz.

Im Stadtteil Yorckgebiet haben sich Kinder am 7. September bei einem Unfall verletzt. Das Unglück ereignete sich laut Information der Polizei gegen 10 Uhr. Zum Hergang des Geschehens wird mitgeteilt, dass ein 38-Jähriger mit seinem Kia von einem Grundstück aus nach links stadteinwärts auf die Augustusburger Straße fuhr. Aus noch nicht näher mitgeteilten Gründen geriet das Fahrzeug dann nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der Kia dann laut Angaben der Polizei mit einer Hauswand sowie weiterhin einem Verkehrszeichen. Durch die Zusammenstöße wurden zwei im Kia mitfahrende Kinder, ein zweijähriges Mädchen und ein vierjähriger Junge, leicht verletzt Es entstand Schaden von etwa 42.000 Euro. (reu)

