  • Nach dem Dauerfrost: Der Chemnitzer Wochenmarkt taut auf

Herr Arnold steht eigentlich immer auf dem Wochenmarkt, ob im Winter oder Sommer.
Herr Arnold steht eigentlich immer auf dem Wochenmarkt, ob im Winter oder Sommer. Bild: Silas Andrick
Angela Zinkel verkauft Fisch auf dem Chemnitzer Wochenmarkt.
Angela Zinkel verkauft Fisch auf dem Chemnitzer Wochenmarkt. Bild: Silas Andrick
In den nächsten Tagen wird es am Markt öfter sonnig. Foto: Silas Andrick
In den nächsten Tagen wird es am Markt öfter sonnig. Foto: Silas Andrick Bild: Silas Andrick
Chemnitz
Nach dem Dauerfrost: Der Chemnitzer Wochenmarkt taut auf
Von Silas Andrick
Viele Händler und Stammkunden schätzen den Wochenmarkt in jeder Jahreszeit. Mit der Aussicht auf besseres Wetter und vor allem mildere Temperaturen in der kommenden Woche wird wieder mehr Treiben erwartet.

Der Frost scheint erst einmal vorbei. Nach den anhaltenden Minusgraden der vergangenen Tage und Wochen kündigt sich eine etwas wärmere Woche an, wenn auch zunächst wohl verregnet. Dennoch eine gute Nachricht für den Chemnitzer Wochenmarkt. Mit angenehmeren Temperaturen kommen mehr Kunden und die Händler müssen weniger gegen das Frieren tun.
Erschienen am: 21.02.2026 | 08:55 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
