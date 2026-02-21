Chemnitz
Viele Händler und Stammkunden schätzen den Wochenmarkt in jeder Jahreszeit. Mit der Aussicht auf besseres Wetter und vor allem mildere Temperaturen in der kommenden Woche wird wieder mehr Treiben erwartet.
Der Frost scheint erst einmal vorbei. Nach den anhaltenden Minusgraden der vergangenen Tage und Wochen kündigt sich eine etwas wärmere Woche an, wenn auch zunächst wohl verregnet. Dennoch eine gute Nachricht für den Chemnitzer Wochenmarkt. Mit angenehmeren Temperaturen kommen mehr Kunden und die Händler müssen weniger gegen das Frieren tun.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 21.02.2026 | 08:55 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG