Nach der Wende nach Stuttgart: „Wir haben uns wohl gefühlt, aber immer auch fremd“

Nach der Wiedervereinigung gab es keine Jobs für Sandra und Frederik Leimert. In Ludwigsburg wurden sie fündig. Egal, wie gut es ihnen „drüben“ ging, war immer klar: Sie kehren zurück nach Chemnitz.

Das erste antike Möbelstück, das Frederik Leimert kaufte, war eine Kommode. Damals, irgendwann zwischen 1992 und 1998, als er und seine Frau Sandra in Ludwigsburg wohnten. Heute steht die Kommode wieder in der Heimat, in Chemnitz. Sie schützt die Wendt-und-Kühn-Sammlung vor Staub.