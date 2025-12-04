Parkverbot und Straßensperrungen zur Bergparade in Freiberg

Wegen der Bergparade kommt es in Freiberg zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Welche Straßen sind gesperrt? Wo gilt Parkverbot?

Zur Bergparade im Fackelschein am Samstag kommt es in Freiberg zu zahlreichen Verkehrseinschränkungen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Auf dem Petriplatz herrscht ab 14 Uhr Parkverbot. Der Schloßplatz und die Burgstraße sind ganztägig gesperrt. Das trifft auch auf die Zufahrten zur Burgstraße zu. Zudem kommt es zu kurzzeitigen...