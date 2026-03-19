Nach Eklat um Buchhandlungspreis: Chemnitzer Buchhändler sind empört

Das gab es noch nie. Drei von der unabhängigen Jury für den Buchhandlungspreis ausgewählte Geschäfte wurden von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gestrichen. Was sagen Chemnitzer Buchhändler dazu?

Eigentlich wird der Deutsche Buchhandlungspreis traditionell zur Frankfurter Buchmesse im Herbst vergeben. Da Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, seit Mai 2025 im Amt, aber erstmals das nach der früheren Staatssekretärin Emily Haber benannte Verfahren anwandte, um Fördergeldempfänger vom Verfassungsschutz überprüfen zu lassen, verschob sich... Eigentlich wird der Deutsche Buchhandlungspreis traditionell zur Frankfurter Buchmesse im Herbst vergeben. Da Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, seit Mai 2025 im Amt, aber erstmals das nach der früheren Staatssekretärin Emily Haber benannte Verfahren anwandte, um Fördergeldempfänger vom Verfassungsschutz überprüfen zu lassen, verschob sich...