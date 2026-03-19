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Diana Winkler ist Preisträgerin, kann sich trotzdem nicht uneingeschränkt freuen.
Diana Winkler ist Preisträgerin, kann sich trotzdem nicht uneingeschränkt freuen. Foto: Andreas Seidel
Maximilian Gräber und Tina Kniep sind Neulinge, haben aber eine klare Haltung.
Maximilian Gräber und Tina Kniep sind Neulinge, haben aber eine klare Haltung. Foto: Andreas Seidel
Klaus Kowalke ist Vorstandsmitglied im Verband der Branche.
Klaus Kowalke ist Vorstandsmitglied im Verband der Branche. Foto: Andreas Seidel
Diana Winkler ist Preisträgerin, kann sich trotzdem nicht uneingeschränkt freuen.
Diana Winkler ist Preisträgerin, kann sich trotzdem nicht uneingeschränkt freuen. Foto: Andreas Seidel
Maximilian Gräber und Tina Kniep sind Neulinge, haben aber eine klare Haltung.
Maximilian Gräber und Tina Kniep sind Neulinge, haben aber eine klare Haltung. Foto: Andreas Seidel
Klaus Kowalke ist Vorstandsmitglied im Verband der Branche.
Klaus Kowalke ist Vorstandsmitglied im Verband der Branche. Foto: Andreas Seidel
Chemnitz
Nach Eklat um Buchhandlungspreis: Chemnitzer Buchhändler sind empört
Redakteur
Von Jens Kassner
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Das gab es noch nie. Drei von der unabhängigen Jury für den Buchhandlungspreis ausgewählte Geschäfte wurden von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gestrichen. Was sagen Chemnitzer Buchhändler dazu?

Eigentlich wird der Deutsche Buchhandlungspreis traditionell zur Frankfurter Buchmesse im Herbst vergeben. Da Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, seit Mai 2025 im Amt, aber erstmals das nach der früheren Staatssekretärin Emily Haber benannte Verfahren anwandte, um Fördergeldempfänger vom Verfassungsschutz überprüfen zu lassen, verschob sich...
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