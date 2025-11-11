Nach Explosion in Chemnitzer Lagerhaus: Urteil steht fest

Chemnitz
Drei Tage wurde am Amtsgericht gegen den Eigentümer und einen Mieter der Lagerhalle an der Agnesstraße verhandelt.
Zwei Jahre nachdem Feuerwerkskörper in einer Lagerhalle an der Agnesstraße in die Luft flogen, ist am Dienstag am Amtsgericht das Urteil gefallen. Die beiden Angeklagten hatten die Explosion, durch die ein Hausmeister schwer verletzt wurde, zwar nicht direkt verursacht. Allerdings hat das unterlassene Handeln des Frankfurter Eigentümers der...
