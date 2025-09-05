Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Nach Flucht aus Chemnitzer Frauengefängnis: Bundesweite Fahndung nach junger Frau dauert an

Ein Polizeiauto steht auf dem Parkplatz der JVA Chemnitz. Von dort brach eine Insassin aus.
Ein Polizeiauto steht auf dem Parkplatz der JVA Chemnitz. Von dort brach eine Insassin aus. Bild: Harry Härtel
Ein Polizeiauto steht auf dem Parkplatz der JVA Chemnitz. Von dort brach eine Insassin aus.
Ein Polizeiauto steht auf dem Parkplatz der JVA Chemnitz. Von dort brach eine Insassin aus. Bild: Harry Härtel
Chemnitz
Nach Flucht aus Chemnitzer Frauengefängnis: Bundesweite Fahndung nach junger Frau dauert an
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schon seit zwei Wochen ist die Heranwachsende auf der Flucht und entzieht sich den Behörden.

Die junge Frau, die am 20. August aus dem Jugendarrest der JVA Chemnitz entflohen ist, wurde noch immer nicht gefunden. Sie war wegen Schwarzfahrens verurteilt worden und hatte sich in der Folge nicht an Weisungen des Gerichts gehalten. Darum musste sie in die JVA. „Die Heranwachsende ist nach wie vor zur Fahndung ausgeschrieben – und das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
1 min.
Gefängnisausbruch: Junge Frau flieht aus JVA Chemnitz
Aus der JVA Chemnitz ist am Mittwoch eine junge Frau entkommen.
Die Polizei sucht nach der Flüchtigen. Auch Spürhunde kommen dabei zum Einsatz.
Erik Anke
09:59 Uhr
2 min.
Menschen feiern friedlich auf der Wiesn im Vogtland
Auf der Sternquell-Wiesn wurde friedlich gefeiert, meldet die Polizei.
Auf der Sternquell-Wiesn gab es keine polizeirelevanten Vorfälle. Aus dem Plauener Stadtgebiet meldet die Polizei hingegen Trunkenheitsfahrten und eine Schlägerei an einer Haltestelle.
Daniela Hommel-Kreißl
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
21.08.2025
2 min.
Gefängnisausbruch in Chemnitz: Frau noch nicht gefunden
Aus dem Jugendarrest ist am Mittwoch eine junge Frau ausgebrochen.
Die aus dem Jugendarrest entflohene Frau wird weiter gesucht. Es ist die erste erfolgreiche Flucht aus der JVA seit drei Jahren.
Erik Anke
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel