Nach Flucht aus Chemnitzer Frauengefängnis: Bundesweite Fahndung nach junger Frau dauert an

Chemnitz
Schon seit zwei Wochen ist die Heranwachsende auf der Flucht und entzieht sich den Behörden.
Die junge Frau, die am 20. August aus dem Jugendarrest der JVA Chemnitz entflohen ist, wurde noch immer nicht gefunden. Sie war wegen Schwarzfahrens verurteilt worden und hatte sich in der Folge nicht an Weisungen des Gerichts gehalten. Darum musste sie in die JVA. „Die Heranwachsende ist nach wie vor zur Fahndung ausgeschrieben – und das...
