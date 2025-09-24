Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach „Freie Presse“-Podium zu Arena-Plänen in Chemnitz: „Es wird langsam Zeit...“

Chemnitz
Nach „Freie Presse“-Podium zu Arena-Plänen in Chemnitz: „Es wird langsam Zeit...“
Von Michael Müller
Erste Stimmen aus der Stadtpolitik drängen auf eine politische Diskussion über das Projekt – und senden positive Signale an die Initiatoren.

In der Diskussion um den möglichen Bau einer Niners- und Kultur-Arena in der Chemnitzer Innenstadt fordern CDU und FDP, in die politische Debatte darüber einzusteigen. „Wir sind der Meinung, dass es langsam Zeit wird, dass der Stadtrat ein Votum dazu abgibt“, sagte Tino Fritzsche, der Chef der gemeinsamen Ratsfraktion, einen Tag nach einer...
Mehr Artikel