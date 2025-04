Nach Insolvenz in Neukirchen: Ehemalige Mitarbeiter retten Sonnenschutz-Hersteller „Solan“

Im Februar 2024 hatte der Sonnenschutz-Hersteller Solan Insolvenzantrag gestellt. Seitdem war es auf der Suche nach Investoren. Nun übernehmen gleich zwei Investoren in der erzgebirgischen Firma. Sie waren selbst lange Zeit im Unternehmen tätig.

Aufatmen in Neukirchen: Der Sonnenschutz-Hersteller „Solan“ ist aus der Insolvenz gerettet. Mit Patrick Haubold und seiner Mutter Constanze Kühne haben zum Jahresbeginn zwei neue Investoren die Geschäfte übernommen. Seit Februar 2024 hatte sich „Solan“ in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befunden. Der bisherige...