Nach Protest am Schauspielhaus Chemnitz: Wann legt die Stadt einen Plan vor?

Seit über einem Jahr schiebt die Stadtverwaltung das Thema Schauspielhaus vor sich her. Die Präsentation alternativer Varianten zur geplatzten Sanierung des DDR-Baus an der Zieschestraße wurde mehrfach verschoben. Jetzt gibt es offenbar einen neuen Zeitplan.

Wie weiter mit dem Schauspielhaus in Chemnitz? Nach dem Protest am Wochenende vor dem leeren Bühnenhaus an der Zieschestraße drängt sich diese Frage wieder auf. Mittlerweile lägen mehrere Varianten und ein Vorschlag vor, die im Juni vom Aufsichtsrat beurteilt werden sollen, sagt Stadtsprecher Matthias Nowak. Danach werde das Ergebnis in den...