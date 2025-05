Nach Schlägerei in Chemnitz: Täter flüchten mit Taxi

Am Wochenende gab es mehrere Auseinandersetzungen in der Innenstadt. Die Polizei ermittelt gegen die Verdächtigen.

Chemnitz.

In den frühen Sonntagmorgenstunden haben mindestens zwei Personen einen 27-jährigen Libyer an der Hartmannstraße geschlagen. Der 27-Jährige musste in eine Klinik gebracht werden. Nach Angaben der Polizei sollen die Täter mit einem Taxi geflüchtet sein. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei einem Angreifer um einen 31-jährigen Syrer. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.