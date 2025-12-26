MENÜ
  Nach Schussgeräuschen: Polizei-Einsatz auf dem Chemnitzer Sonneberg

Schwer bewaffnete Bereitschaftspolizisten kamen am Donnerstagabend auf der Zietenstraße zum Einsatz.
Schwer bewaffnete Bereitschaftspolizisten kamen am Donnerstagabend auf der Zietenstraße zum Einsatz.
Nach Schussgeräuschen: Polizei-Einsatz auf dem Chemnitzer Sonneberg
Von Christian Mathea
Ein Streit zu Weihnachten eskalierte. Die Polizei hat bisher keine Waffe gefunden.

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf dem Sonnenberg hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zunächst soll sich ein 26-jähriger Ukrainer an seinem Wohnungsfenster an der Sonnenstraße mit einem 19-jährigen Slowake gestritten haben. Nach Darstellung des 19-Jährigen soll der andere Mann mit einer Waffe nach...
