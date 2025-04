Nach Stadtfest-Aus: Jetzt gibt es auch kein Hexenfeuer in Burgstädt

Das Hexenfeuer in Burgstädt ist abgesagt. Bürgermeister Naumann spricht von 20.000 Euro Verlust im Vorjahr. Nun wird ein neuer Veranstalter gesucht.

Kritiker des Hexenfeuers am 30. April wird es freuen. Dieses Jahr wird es so ein Spektakel nicht am Sportzentrum in Burgstädt geben. Der Grund ist aber nicht das Ablehnen des Feuers an sich mit Hexenverbrennung, sondern es ist einfach zu teuer angesichts der Finanzkrise. Das Stadtfest für Oktober wurde bereits abgesagt. Laut Bürgermeister Lars...