Nach Straßenblockade der „Letzten Generation“ in Chemnitz: So urteilt der Richter

Am Mittwoch mussten sich drei Aktivisten der „Letzten Generation“ wegen Nötigung verantworten. Die Aktion liegt zwei Jahre zurück. Jetzt wurde einen ganzen Tag verhandelt.

„Ich halte zivilen Ungehorsam weiterhin für legitim.“ Das sagte Juliane Schmidt am Mittwochmorgen. Sie war eine von fünf Klimaaktivisten der „Letzten Generation“, die am 14. Juli 2023 die Zwickauer Straße in Höhe der Ulmenstraße in Chemnitz blockierte. Zwei Jahre später wurde der Fall nun vor Gericht verhandelt. Die Anklage lautete...