  • Nach Streik-Welle 2024: GDL steigt mit hohen Forderungen in neue Tarifverhandlung mit City-Bahn Chemnitz ein

2024 setzte sich der damalige GDL-Chef Claus Weselsky (links) mit seiner Forderung nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden durch. Nun führt sein Nachfolger Mario Reiß (rechts) die Verhandlungen.
2024 setzte sich der damalige GDL-Chef Claus Weselsky (links) mit seiner Forderung nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden durch. Nun führt sein Nachfolger Mario Reiß (rechts) die Verhandlungen. Bild: Christoph Soeder/dpa
City-Bahn-Geschäftsführer Friedbert Straube hat die Forderungen durchrechnen lassen. Sie würden die Personalkosten des Unternehmens um ein Viertel erhöhen, sagt er.
City-Bahn-Geschäftsführer Friedbert Straube hat die Forderungen durchrechnen lassen. Sie würden die Personalkosten des Unternehmens um ein Viertel erhöhen, sagt er. Bild: Andreas Seidel
Streiks bei der City-Bahn Chemnitz sind frühestens ab März 2026 möglich.
Streiks bei der City-Bahn Chemnitz sind frühestens ab März 2026 möglich. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Nach Streik-Welle 2024: GDL steigt mit hohen Forderungen in neue Tarifverhandlung mit City-Bahn Chemnitz ein
Redakteur
Von Erik Anke
Der vorangegangene Konflikt steckt den Beteiligten noch in den Knochen. Nun geht es erneut um mehr Geld für die Lokführer und Zugbegleiter auf dem Chemnitzer Modell. Drohen bald wieder Streiks?

An die Tarifverhandlungen von 2023 und 2024 können sich die Beteiligten noch gut erinnern. Auch viele Fahrgäste haben die 18 teils mehrtägigen Streiks bei der City-Bahn Chemnitz noch vor Augen. In den kommenden Monaten stehen erneut Verhandlungen zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und dem Verkehrsunternehmen über die Entgelte der...
