Nach tödlichem Arbeitsunfall in Chemnitz: Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Am 10. März war ein 55-Jähriger auf einer stillgelegten Deponie in Wittgensdorf in einen Schacht gefallen. Die Aufklärung dieses Falls scheint kompliziert.

Es war ein tragischer Todesfall, der vor eineinhalb Wochen auf dem Gelände einer stillgelegten Deponie im Chemnitzer Stadtteil Wittgensdorf passiert ist. Ein 55-jähriger Mann war am 10. März bei Kanalreinigungsarbeiten in einem Schacht gestorben. Er habe kopfüber im Wasser gelegen und die Retter konnten ihn nicht sofort bergen, weil die... Es war ein tragischer Todesfall, der vor eineinhalb Wochen auf dem Gelände einer stillgelegten Deponie im Chemnitzer Stadtteil Wittgensdorf passiert ist. Ein 55-jähriger Mann war am 10. März bei Kanalreinigungsarbeiten in einem Schacht gestorben. Er habe kopfüber im Wasser gelegen und die Retter konnten ihn nicht sofort bergen, weil die...