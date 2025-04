Neben der offiziellen Kulturhauptstadt: Das Sporthochhaus als Galerie und ein Porträt von Neil Young

Für drei Monate zeigt der Verein „Kunst für Chemnitz“ in dem als Sporthochhaus bekannten Gebäude an der Theaterstraße Werke von zehn Künstlerinnen und Künstlern. Der Auftakt macht Lust auf mehr.

Schon kurz nach vier ist es an diesem Tag ziemlich voll in dem Haus an der Theaterstraße, das seinen Namen von einem schon lange nicht mehr existenten Geschäft für Sportartikel hat. Vom Alter her gut durchmischt ist das Publikum, das sich für die neue Nutzung interessiert, auch wenn diese von vorübergehender Natur ist. Sogar eine frische...