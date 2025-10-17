Netto-Filiale in Neukirchen eröffnet wieder

Chemnitz Umland
Nach einer Modernisierung kann in der Discounter-Filiale bald wieder eingekauft werden. Auch regionale Lieferanten sind vertreten.
Netto kehrt in neuem Gewand nach Neukirchen zurück. Am 21. Oktober öffnet die Filiale an der Hauptstraße nach einer Modernisierung wieder, das hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Auf der 892 Quadratmeter großen Verkaufsfläche finden die Kundinnen und Kunden dann über 5000 Artikel, darunter auch eine Vielzahl an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.