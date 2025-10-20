Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Neu in Chemnitz: In fünf Schritten zur ersten Uber-Fahrt

Die App Uber kann seit vergangener Woche in Chemnitz genutzt werden. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Chemnitz
Neu in Chemnitz: In fünf Schritten zur ersten Uber-Fahrt
Redakteur
Von Erik Anke
Seit der vergangenen Woche gibt es in Chemnitz Uber-Fahrer. Aber wie kann man den Service eigentlich nutzen?

Seit Kurzem bietet auch Uber in Chemnitz Fahrten an. Viele kennen den Namen, wissen aber nicht genau, wie das funktioniert. Wer die Dienste nutzen möchte, braucht ein Smartphone, eine Internetverbindung und ein paar Minuten Zeit.
07.10.2025
16 min.
Elektronische Patientenakte ab jetzt für Ärzte Pflicht: Die wichtigsten Fragen und Antworten aus Patientensicht
Niedergelassen Mediziner erhalten automatisch Zugriff auf die ePA eines Patienten.
Befunde werden jetzt digital in eine e-Akte geladen. Doch viele Patienten wissen nicht, wie sie an ihre Akte kommen, wie diese funktioniert und welche Rechte sie haben. Eine Anleitung.
Kornelia Noack
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
14.10.2025
3 min.
Uber startet Fahrtenvermittlung in Chemnitz: Was Nutzer jetzt wissen sollten
Uber bietet seine Fahrdienstvermittlung nun auch in Chemnitz an.
Dass das Unternehmen Uber in Chemnitz aktiv werden will, ist schon länger bekannt. Essen bestellen geht schon seit drei Jahren. Ab sofort können auch Fahrten gebucht werden.
Denise Märkisch
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
Mehr Artikel