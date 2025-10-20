Neu in Chemnitz: In fünf Schritten zur ersten Uber-Fahrt

Chemnitz
Seit der vergangenen Woche gibt es in Chemnitz Uber-Fahrer. Aber wie kann man den Service eigentlich nutzen?
Seit Kurzem bietet auch Uber in Chemnitz Fahrten an. Viele kennen den Namen, wissen aber nicht genau, wie das funktioniert. Wer die Dienste nutzen möchte, braucht ein Smartphone, eine Internetverbindung und ein paar Minuten Zeit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.