Neue Ausstellung in Chemnitz zeigt: So modern war Karl-Marx-Stadt

Eine bemerkenswerte Sonderschau im Schloßbergmuseum beleuchtet, wie enorm sich das Chemnitzer Stadtbild zu DDR-Zeiten gewandelt hat. Und warum Planer im Westen mitunter ein wenig neidisch auf den Osten waren.

„Tanzbar Kosmos“, Haushaltsbasar, WBS 70: Zu einer bemerkenswerten Zeitreise in jene Jahre, da Chemnitz den Namen Karl-Marx-Stadt trug, lädt das Schloßbergmuseum Chemnitz in seiner neuen Sonderausstellung ein. Originell und kontrastreich eingebettet in die viele Jahrhunderte alten Gemäuer und Exponate der Dauerausstellung macht sie den...