Neue Grundschule in Neukirchen: Droht Stillstand auf der Baustelle?

Seit Herbst läuft ein Gerichtsstreit zwischen Neukirchen und einer Baufirma. Da ein Gutachtertermin noch aussteht, könnte die Baustelle ins Stocken geraten. Was bedeutet das für Eltern und Schüler?

Die Bauarbeiten für die neue Grundschule in Neukirchen könnten möglicherweise bald zum Erliegen kommen. Das deutete Neukirchens Bürgermeister Sascha Thamm im Gemeinderat an. Seit Herbst befindet sich die Gemeinde mit einer beteiligten Baufirmen in einem Rechtsstreit. Wie im September 2024 bekannt wurde, ist der Boden auf dem Gelände der neuen...