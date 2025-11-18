Neuer Haushalt: Das will sich Hartmannsdorf 2026 leisten

Die Gemeinde Hartmannsdorf erwartet 2026 weniger Einnahmen als in diesem Jahr. Das spiegelt sich im Haushaltsentwurf wider. Trotzdem will die Kommune weiter kräftig investieren.

Einen neuen Rekordhaushalt wird es in Hartmannsdorf im kommenden Jahr nicht geben. Die Kämmerei rechnet 2026 mit reichlich 12,6 Millionen Euro Einnahmen und fast ebenso hohen Ausgaben. Das sind mehr als zwei Millionen Euro weniger als in diesem Jahr.