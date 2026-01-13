Neuer Pizza-Imbiss in Chemnitzer Hauptbahnhof eröffnet

In der Bahnhofshalle hat am Montag eine neue Pizzeria eröffnet. Der Betreiber will sich nicht nur auf die Laufkundschaft verlassen.

Angekündigt war die Eröffnung der neuen Filiale von „PizzaOne“ schon im vergangenen Herbst. Mitte September sollte es losgehen, erklärte der Gründer der Franchise-Kette damals. Doch dann wurde die Eröffnung mehrmals verschoben. Am Montag machte der Imbiss in der Halle des Chemnitzer Hauptbahnhofs schließlich auf. Die Pizzen kosten je...