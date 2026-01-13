MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Neuer Pizza-Imbiss in Chemnitzer Hauptbahnhof eröffnet

Im Chemnitzer Hauptbahnhof hat eine neue Pizzeria eröffnet.
Im Chemnitzer Hauptbahnhof hat eine neue Pizzeria eröffnet. Bild: Erik Anke
Im Chemnitzer Hauptbahnhof hat eine neue Pizzeria eröffnet.
Im Chemnitzer Hauptbahnhof hat eine neue Pizzeria eröffnet. Bild: Erik Anke
Chemnitz
Neuer Pizza-Imbiss in Chemnitzer Hauptbahnhof eröffnet
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Bahnhofshalle hat am Montag eine neue Pizzeria eröffnet. Der Betreiber will sich nicht nur auf die Laufkundschaft verlassen.

Angekündigt war die Eröffnung der neuen Filiale von „PizzaOne“ schon im vergangenen Herbst. Mitte September sollte es losgehen, erklärte der Gründer der Franchise-Kette damals. Doch dann wurde die Eröffnung mehrmals verschoben. Am Montag machte der Imbiss in der Halle des Chemnitzer Hauptbahnhofs schließlich auf. Die Pizzen kosten je...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
3 min.
Döner-Imbiss im Vogtland vergrößert sich: Vom Kiosk zum Kebab-Haus
Hürriyet Dayan hat Anfang des Jahres das Antalya-Kebab-Haus an der Johann-Christoph-Hilf-Straße in Bad Elster eröffnet.
Der Döner-Imbiss vom Kiosk am Kurpark in Bad Elster ist jetzt in feste Räume im Stadtkern umgezogen. Welche neuen Möglichkeiten und Angebote es durch diesen Schritt gibt.
Christian Schubert
15:24 Uhr
5 min.
Hohe Lebensmittelpreise: Hilft ein "Deutschlandkorb"?
Lebensmittel sind laut Statistischem Bundesamt seit 2020 im Schnitt mehr als 35 Prozent teurer geworden. (Symbolbild)
Verbraucher spüren die gestiegenen Preise für Lebensmittel im Portemonnaie. Parteien bringen einen "Deutschlandkorb" ins Spiel. Ist das sinnvoll?
Christian Rothenberg, dpa
06.11.2025
4 min.
Neue Pizzeria in alter Fleischerei: „Da Robin“ eröffnet in Gersdorf
Inhaber Dilnaj Singh hat sich mit der Pizzeria „Da Robin“ ein zweites Standbein geschaffen.
In der ehemaligen Fleischerei Schulze in Gersdorf hat der Inhaber des nur knapp einen Kilometer entfernten „Grünen Tals“ die Pizzeria „Da Robin“ eröffnet. Was bedeutet das für den Brauereigasthof?
Cristina Zehrfeld
12.01.2026
4 min.
„Das kommt überraschend“: Gerichtsentscheidung zur Alm in Klingenthal
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven.
Im juristischen Streit zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und der Stadt Klingenthal um die Zufahrt auf die Alm hat die Stadt einen Erfolg errungen. Warum Anwohner davon nicht begeistert sind.
Daniela Hommel-Kreißl
15:30 Uhr
2 min.
Brüche nach Stürzen: Notaufnahmen stark ausgelastet
Am Dienstag verzeichnete die Notaufnahme am Uniklinikum Dresden mehr als doppelt so viele Behandlungsfälle wie an den vergangenen Tagen.
Arm- und Beinbrüche, schwere Verkehrsunfälle und plötzlich viele Grippefälle: Warum das Winterwetter Leipzigs und Dresdens Notaufnahmen besonders fordert.
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
Mehr Artikel