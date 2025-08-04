Neuer Spielplatz auf dem Kaßberg: Jetzt gibt es nicht einmal mehr ein Datum für die Eröffnung

Chemnitz
Auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz in Chemnitz ist eigentlich immer eine Menge los. Das lag auch an dem Spielplatz. Doch die Fertigstellung verzögert sich immer weiter.
Für Elisabeth Kreuzer ist der Gerhart-Hauptmann-Platz auf dem Kaßberg ein besonderer Ort. Seitdem sie vor zwei Jahren hierherzog, erlebte sie diesen Ort auf dem Kaßberg als "quicklebendigen Dreh- und Angelpunkt aller Generationen, zu fast jeder Tages-, sicher aber zu allen Jahreszeiten". Doch seit Monaten erlebe sie ein anderes Bild. Sie...
