Die Zahnarztpraxis im Obergeschoss des Gesundheitszentrums wird umgebaut und modernisiert.
Bild: Rita Türpe
Die Zahnarztpraxis im Obergeschoss des Gesundheitszentrums wird umgebaut und modernisiert.
Die Zahnarztpraxis im Obergeschoss des Gesundheitszentrums wird umgebaut und modernisiert. Bild: Rita Türpe
Chemnitz Umland
Neuer Zahnarzt für Hartmannsdorf: Am Montag eröffnet die Praxis
Von Rita Türpe
Tom Lindeman bereitet im Gesundheitszentrum an der Leipziger Straße in Hartmannsdorf die Eröffnung seiner ersten eigenen Praxis vor. Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten.

Mit Tom Lindeman hat ein junger Zahnarzt zu Jahresbeginn die Praxis von Angelika Dietrich im Gesundheitszentrum AKH in Hartmannsdorf übernommen. „Derzeit finden Umbaumaßnahmen statt, zudem wird die Praxis digitalisiert und modernisiert“, teilte Lindeman auf Nachfrage der „Freien Presse“ mit. Ab dem 19. Januar sollen Patienten behandelt...
