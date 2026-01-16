Neuer Zahnarzt für Hartmannsdorf: Am Montag eröffnet die Praxis

Chemnitz Umland
Tom Lindeman bereitet im Gesundheitszentrum an der Leipziger Straße in Hartmannsdorf die Eröffnung seiner ersten eigenen Praxis vor. Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten.
Mit Tom Lindeman hat ein junger Zahnarzt zu Jahresbeginn die Praxis von Angelika Dietrich im Gesundheitszentrum AKH in Hartmannsdorf übernommen. „Derzeit finden Umbaumaßnahmen statt, zudem wird die Praxis digitalisiert und modernisiert“, teilte Lindeman auf Nachfrage der „Freien Presse“ mit. Ab dem 19. Januar sollen Patienten behandelt...
