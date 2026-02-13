MENÜ
  • Neues Wegeleitsystem: Die Chemnitzer Zentralhaltestelle wird bunt

So weit ist der Ausbau des neuen Wegeleitsystems an der Zentralhaltestelle schon fortgeschritten. Bild: Denise Märkisch
So weit ist der Ausbau des neuen Wegeleitsystems an der Zentralhaltestelle schon fortgeschritten. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
Neues Wegeleitsystem: Die Chemnitzer Zentralhaltestelle wird bunt
Redakteur
Von Christian Mathea
Bei 13 Bahnsteigen können gerade Auswärtige an der Zentralhaltestelle schnell den Überblick verlieren. Mit einem Farbsystem soll sich das ändern. Ein liebgewonnener Treffpunkt ist dafür nicht mehr vorgesehen.

Blau, Gelb, Rot und Grün. Die Zentralhaltestelle wird in vier Farbzonen eingeteilt. Dafür kleben Mitarbeiter entsprechende Folien an die Säulen und befestigen Tafeln über den Zustiegen zu Bussen und Bahnen. Die Auflösung des Farbenspiels soll in der Nähe der Steige 1,5 und 9 erfolgen. Dort werden die bisherigen Hinweisschilder durch...
