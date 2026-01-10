Neujahrsempfang in Limbach-Oberfrohna: Unternehmer des Jahres gekrönt

Trotz Schneewetter sind hunderte Gäste gekommen. Welche Höhepunkte es gab und wer Unternehmer des Jahres geworden ist.

Rund 600 Gäste sind der Einladung der Stadt Limbach-Oberfrohna zum traditionellen Neujahrsempfang gefolgt. In einem gut zweistündigen Programm blickte Oberbürgermeister Gerd Härtig (Freie Wähler) auf die Höhepunkte 2025 zurück und gab einen Ausblick auf das neue Jahr. Rund 600 Gäste sind der Einladung der Stadt Limbach-Oberfrohna zum traditionellen Neujahrsempfang gefolgt. In einem gut zweistündigen Programm blickte Oberbürgermeister Gerd Härtig (Freie Wähler) auf die Höhepunkte 2025 zurück und gab einen Ausblick auf das neue Jahr.