Neukirchen: Einsatzkräfte finden zwei leblose Personen in Einfamilienhaus

Nachbarn hatten die Einsatzkräfte am Donnerstag alarmiert. Nach derzeitigem Stand schließt die Polizei eine Straftat aus.

Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind am Donnerstag in die Enge Gasse in Neukirchen ausgerückt und haben dort einen tragischen Fund gemacht. Laut Polizei wurden in einem Einfamilienhaus zwei leblose Personen entdeckt.