Regionale Nachrichten und News
  • Neukirchen: Einsatzkräfte finden zwei leblose Personen in Einfamilienhaus

Rettungskräfte sind am Donnerstagnachmittag in Neukirchen im Einsatz gewesen. Der Grund war ein tragischer.
Rettungskräfte sind am Donnerstagnachmittag in Neukirchen im Einsatz gewesen. Der Grund war ein tragischer.
Chemnitz Umland
Neukirchen: Einsatzkräfte finden zwei leblose Personen in Einfamilienhaus
Von Thomas Kaufmann, Jan Härtel
Nachbarn hatten die Einsatzkräfte am Donnerstag alarmiert. Nach derzeitigem Stand schließt die Polizei eine Straftat aus.

Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind am Donnerstag in die Enge Gasse in Neukirchen ausgerückt und haben dort einen tragischen Fund gemacht. Laut Polizei wurden in einem Einfamilienhaus zwei leblose Personen entdeckt.
