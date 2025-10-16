Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Neukirchen und Adorf im Pflanzfieber: Warum die Erzgebirgsgemeinde 43 neue Apfelbäume bekommt

Freiwillige werden am 21. Oktober in Neukirchen zahlreiche Apfelbäume pflanzen.
Freiwillige werden am 21. Oktober in Neukirchen zahlreiche Apfelbäume pflanzen. Bild: S. Gollnow/dpa/Archiv
Freiwillige werden am 21. Oktober in Neukirchen zahlreiche Apfelbäume pflanzen.
Freiwillige werden am 21. Oktober in Neukirchen zahlreiche Apfelbäume pflanzen. Bild: S. Gollnow/dpa/Archiv
Chemnitz Umland
Neukirchen und Adorf im Pflanzfieber: Warum die Erzgebirgsgemeinde 43 neue Apfelbäume bekommt
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Entlang mehrerer Plätze und Straßen in Neukirchen und Adorf werden am Dienstag mehrere Apfelbäume gepflanzt. Dafür werden noch Freiwillige gesucht.

43 neue Apfelbäume ziehen am 21. Oktober in der Erzgebirgsgemeinde Neukirchen und im Ortsteil Adorf ein. Die Aktion ist Teil des Kulturhauptstadt-Pflanzfestivals „Ernte“. Vom 19. bis 26. Oktober werden in mehreren Kommunen der Kulturhauptstadtregion neue Bäume gepflanzt. „Das Ziel der Aktion ist es, frischen Apfelbaumnachschub zu schaffen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14:24 Uhr
1 min.
Von Chemnitz bis Hainichen – unter dem Motto „Gelebte Nachbarschaft“ wird gepflanzt
Hainichen pflanzt in Kooperation mit der Kulturhauptstadt 49 Apfelbäume (Symbolbild).
Schüler, Stadt und Bürger pflanzen am 22. Oktober gemeinsam: Am ehemaligen Witzgut soll eine neue Apfelbaumwiese entstehen. Helfer sind gern gesehen.
Manuel Niemann
16:08 Uhr
2 min.
Deutscher spaziert in Dänemark auf riesige Brücke
Die Brücke über den Großen Belt - hier ist ein Schiff der russischen Nordflotte unter ihr zu sehen - zählt zu den imposantesten Bauwerken Dänemarks. (Symbolbild)
Die Brücke über den Großen Belt zählt zu den imposantesten Bauwerken Skandinaviens. Für Fußgänger ist sie tabu - was ein Deutscher offenbar nicht wusste.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:10 Uhr
4 min.
Mit Pumpernickel und Früchtebrot: Als Kuhschnappel in aller Munde war
Frieder Meinert arbeitete jahrzehntelang in der Brotfabrik in Kuhschnappel und organisiert bis heute die Treffen der Ehemaligen.
Dank seiner Brotfabrik war der kleine Ort mit dem lustigen Namen zu DDR-Zeiten republikweit bekannt. Das Vorzeigeunternehmen nahm ein trauriges Ende.
Bernd Appel
19:00 Uhr
3 min.
Abschluss von großem Kuha-Projekt: Alles dreht sich um den Apfel
Ein Junge schält einen Apfel. Das Foto entstand bei einem Kochkurs zum Thema Apfel.
Bereits 2021 wurden die ersten Apfelbäume gepflanzt. Jetzt kommt das Projekt „Gelebte Nachbarschaft“ zum Abschluss. Bei einem letzten Festival werden 600 Bäume gepflanzt und ein Fest im Tietz gefeiert.
Jana Peters
Mehr Artikel