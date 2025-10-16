Neukirchen und Adorf im Pflanzfieber: Warum die Erzgebirgsgemeinde 43 neue Apfelbäume bekommt

Entlang mehrerer Plätze und Straßen in Neukirchen und Adorf werden am Dienstag mehrere Apfelbäume gepflanzt. Dafür werden noch Freiwillige gesucht.

43 neue Apfelbäume ziehen am 21. Oktober in der Erzgebirgsgemeinde Neukirchen und im Ortsteil Adorf ein. Die Aktion ist Teil des Kulturhauptstadt-Pflanzfestivals „Ernte“. Vom 19. bis 26. Oktober werden in mehreren Kommunen der Kulturhauptstadtregion neue Bäume gepflanzt. „Das Ziel der Aktion ist es, frischen Apfelbaumnachschub zu schaffen,...