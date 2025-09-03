Neukirchnerin will für gute Stimmung am Gartenzaun sorgen

Chemnitz Umland
Friedensrichter Bodo von Wenckstern will sein Amt im kommenden Jahr abgeben. Nun wurde vorab schon eine Stellvertreterposition frei. Das blieb aber nicht lange so.
Bevor ein Streit vor Gericht landet, kann bei kleineren Angelegenheiten auch ein Friedensrichter schlichten. In Neukirchen gibt es gleich drei, einen Haupt-Friedensrichter und zwei Stellvertreter. Mehr als 20 Jahre ist Bodo von Wenckstein nun schon Friedensrichter in der Gemeinde. 2026, wenn seine Wahlperiode abläuft, will er aufhören. Weil ein...
