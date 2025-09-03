Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Neukirchnerin will für gute Stimmung am Gartenzaun sorgen

Bodo von Wenckstern und Constanze Mauersberger-Riedel.
Bodo von Wenckstern und Constanze Mauersberger-Riedel.
Chemnitz Umland
Neukirchnerin will für gute Stimmung am Gartenzaun sorgen
Von Denise Märkisch
Friedensrichter Bodo von Wenckstern will sein Amt im kommenden Jahr abgeben. Nun wurde vorab schon eine Stellvertreterposition frei. Das blieb aber nicht lange so.

Bevor ein Streit vor Gericht landet, kann bei kleineren Angelegenheiten auch ein Friedensrichter schlichten. In Neukirchen gibt es gleich drei, einen Haupt-Friedensrichter und zwei Stellvertreter. Mehr als 20 Jahre ist Bodo von Wenckstein nun schon Friedensrichter in der Gemeinde. 2026, wenn seine Wahlperiode abläuft, will er aufhören. Weil ein...
