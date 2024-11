Nichts für Schnäppchenjäger: Handwerk statt Massenware in Lichtenau

Eine Gitarre für 5000 Euro, Schuhe für 6500 Euro und eine Tasche für 1600 Euro: Beim Tag der offenen Tür in Lichtenau standen nicht die Schnäppchen im Vordergrund. Täschner Ulrich Czerny sagte warum.

Eine Gitarre für 5000 Euro, ein Paar Schuhe für 6500 Euro und eine Tasche für 1600 Euro: Schnäppchenjäger sind am Sonntag beim Tag der offenen Tür im Werkraum in Lichtenau nicht auf ihre Kosten gekommen. „Aber darum geht es gar nicht“, sagt Täschner Ulrich Czerny, der seit 2015 in der ehemaligen Schule in Oberlichtenau eine...