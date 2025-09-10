Niederfrohna: Wendemanöver kurz vor A 72 geht schief

Chemnitz Umland
Zwei Fahrzeuge mussten nach einem Unfall auf der S 241 abgeschleppt werden. Eine Frau wurde schwerverletzt.
Das ging schief: Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin ist bei einem Wendemanöver auf der S 241 bei Niederfrohna mit einem Mercedes-Transporter zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht passierte der Unfall am Dienstagabend um zirka 18 Uhr kurz vor der Anschlussstelle zur A 72, als die Seniorin mit ihrem Renault aus Richtung...
