Regionale Nachrichten und News
  • Niners- und Kulturarena im Chemnitzer Zentrum: Was für die Pläne spricht – und was dagegen

Trotz bester Innenstadtlage wird die Fläche hinter der „Parteifalte“ bis heute nur als Parkplatz genutzt. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Niners- und Kulturarena im Chemnitzer Zentrum: Was für die Pläne spricht – und was dagegen
Von Christian Mathea, Benjamin Lummer
Für die Fläche hinter der „Parteifalte“ gab es schon Ideen, bis heute wird sie aber nur als Parkplatz genutzt. Eine Sport- und Kulturstätte an dieser Stelle könnte für Belebung sorgen, steht aber vor einigen Hürden.

Unter anderen Umständen wäre dieses Areal ein Filetstück: am Rande des Zentrums, unbebaut, gut angebunden. Aber die Fläche hinter dem Behördenbau an der Brückenstraße hat einen großen Makel: Durch das im Volksmund „Parteifalte“ genannte Gebäude wird sie vom Rest der Innenstadt abgetrennt. Wohl auch deswegen fristet das Areal bis heute...
