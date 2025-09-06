Niners- und Kulturarena im Chemnitzer Zentrum: Was für die Pläne spricht – und was dagegen

Chemnitz
Für die Fläche hinter der „Parteifalte“ gab es schon Ideen, bis heute wird sie aber nur als Parkplatz genutzt. Eine Sport- und Kulturstätte an dieser Stelle könnte für Belebung sorgen, steht aber vor einigen Hürden.
Unter anderen Umständen wäre dieses Areal ein Filetstück: am Rande des Zentrums, unbebaut, gut angebunden. Aber die Fläche hinter dem Behördenbau an der Brückenstraße hat einen großen Makel: Durch das im Volksmund „Parteifalte“ genannte Gebäude wird sie vom Rest der Innenstadt abgetrennt. Wohl auch deswegen fristet das Areal bis heute...
