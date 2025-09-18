Noch einmal Sommer in Chemnitz: Hier kann gebadet werden

Das Wochenende bäumt sich noch einmal gegen den Herbst auf. Sommerliche Temperaturen werden erwartet. Auch Wasserratten haben noch Glück.

In den vergangenen Tagen war der Herbst viel näher als die Erinnerungen an den Sommer. Aber ab Freitag steigen die Temperaturen noch einmal deutlich an. Der Sommer kommt für kurze Zeit zurück. Die Freibäder in der Stadt haben geschlossen, gebadet werden kann aber dennoch – am Stausee in Rabenstein. Von 10 bis 18 Uhr kann der See täglich...