Noch schnell Lebensmittel einkaufen: Supermärkte in Chemnitz weiten vor Weihnachten Öffnungszeiten aus

Um den erwarteten Kundenansturm abzufedern, öffnen einige Märkte früher, andere haben länger geöffnet. Einheitliche Öffnungszeiten für alle Filialen einer Kette gibt es aber fast nirgends. „Freie Presse“ gibt einen Überblick.

Manch einer hat etwas Wichtiges vergessen und muss deswegen noch mal los, andere arbeiten bis kurz vor Heiligabend und schaffen ihren Einkauf deswegen erst in dieser Woche: Schon fast traditionell herrscht kurz vor Weihnachten in den Supermärkten Hochbetrieb. Weil die Feiertage dieses Jahr bis ans Wochenende heranreichen, könnte es nochmal... Manch einer hat etwas Wichtiges vergessen und muss deswegen noch mal los, andere arbeiten bis kurz vor Heiligabend und schaffen ihren Einkauf deswegen erst in dieser Woche: Schon fast traditionell herrscht kurz vor Weihnachten in den Supermärkten Hochbetrieb. Weil die Feiertage dieses Jahr bis ans Wochenende heranreichen, könnte es nochmal...