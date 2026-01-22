MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Nostalgie pur: Ein Burgstädter und seine riesige Sammlung winziger Spielzeuge

Der Burgstädter Miniaturspielzeugsammler Albrecht Krenkel präsentiert in einer Sonderschau im Heimatmuseum Burgstädt auch ein Minol-Tankwagen-Modell.
Der Burgstädter Miniaturspielzeugsammler Albrecht Krenkel präsentiert in einer Sonderschau im Heimatmuseum Burgstädt auch ein Minol-Tankwagen-Modell. Bild: Ralf Jerke
Ein Pferdegespann mit der Figur von August dem Starken als Miniaturmodell ist Bestandteil einer Sonderschau im Burgstädter Heimatmuseum. Besonders fein gestaltet: die Perücken.
Ein Pferdegespann mit der Figur von August dem Starken als Miniaturmodell ist Bestandteil einer Sonderschau im Burgstädter Heimatmuseum. Besonders fein gestaltet: die Perücken. Bild: Ralf Jerke
Viele Vitrinen im Burgstädter Heimatmuseum sind zur Sonderschau „Spielzeugminiaturen aus Holz in der DDR-Zeit“ mit insgesamt rund 800 Spielzeugmodellen aus der Sammlung von Albrecht Krenkel bestückt.
Viele Vitrinen im Burgstädter Heimatmuseum sind zur Sonderschau „Spielzeugminiaturen aus Holz in der DDR-Zeit“ mit insgesamt rund 800 Spielzeugmodellen aus der Sammlung von Albrecht Krenkel bestückt. Bild: Ralf Jerke
Der Burgstädter Miniaturspielzeugsammler Albrecht Krenkel präsentiert in einer Sonderschau im Heimatmuseum Burgstädt auch ein Minol-Tankwagen-Modell.
Der Burgstädter Miniaturspielzeugsammler Albrecht Krenkel präsentiert in einer Sonderschau im Heimatmuseum Burgstädt auch ein Minol-Tankwagen-Modell. Bild: Ralf Jerke
Ein Pferdegespann mit der Figur von August dem Starken als Miniaturmodell ist Bestandteil einer Sonderschau im Burgstädter Heimatmuseum. Besonders fein gestaltet: die Perücken.
Ein Pferdegespann mit der Figur von August dem Starken als Miniaturmodell ist Bestandteil einer Sonderschau im Burgstädter Heimatmuseum. Besonders fein gestaltet: die Perücken. Bild: Ralf Jerke
Viele Vitrinen im Burgstädter Heimatmuseum sind zur Sonderschau „Spielzeugminiaturen aus Holz in der DDR-Zeit“ mit insgesamt rund 800 Spielzeugmodellen aus der Sammlung von Albrecht Krenkel bestückt.
Viele Vitrinen im Burgstädter Heimatmuseum sind zur Sonderschau „Spielzeugminiaturen aus Holz in der DDR-Zeit“ mit insgesamt rund 800 Spielzeugmodellen aus der Sammlung von Albrecht Krenkel bestückt. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz Umland
Nostalgie pur: Ein Burgstädter und seine riesige Sammlung winziger Spielzeuge
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Jahrzehnten sammelt Albrecht Krenkel vor allem Miniaturspielzeug. Mit seinen Objekten hat er mehrere Ausstellungen in Deutschland bestückt. Und noch immer ist der Rentner noch aktiv.

Was ihn einst dazu brachte, mit dem Sammeln von Miniaturspielzeug aus Holz zu beginnen, das zudem aus dem Erzgebirge stammen muss, weiß Albrecht Krenkel nicht so genau. „Es hat mir einfach gefallen und ich war von den Details fasziniert“, erklärt der Handwerksmeister im Ruhestand. Seinen Erinnerungen nach fing alles etwa in den 1970er-Jahren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:45 Uhr
4 min.
Hochzeit in Schwarz und Schläge in der Schule: Was es im Burgstädter Museum zu entdecken gibt
Burgstädts Museumsvereinschefin Sylvia Vavra an der Schaufensterpuppe, die ein schwarzes Brautkleid aus dem Jahr 1898 trägt.
Warum man vor über 100 Jahren ein schwarzes Kleid zur Vermählung trug und mit welchem Gerät Lehrer ihre Schüler züchtigten – das erfährt man im Burgstädter Heimatmuseum. Ein Besuch mit Zeitreise.
Uwe Rechtenbach
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
08.01.2026
1 min.
Burgstädter Schulen reagieren auf Unwetterwarnung
Das Burgstädter Gymnasium schickt seine Schüler wegen Glatteisgefahr ins Homeoffice.
Schnee, Regen und Eis sollen laut Wetterprognosen für schwierige Straßenverhältnisse sorgen. Das hat auch Folgen für Schüler und Unterricht.
Uwe Rechtenbach
20:00 Uhr
3 min.
Skurriler Prozess in Zwickau: 44-Jähriger soll mit einer Krücke auf Polizisten eingeschlagen haben
Bei einer Verkehrskontrolle soll eine Krücke als Waffe gedient haben.
Eine gewöhnliche Verkehrskontrolle wird zur Bedrohung: Ein Mann benutzt laut Darstellung der Beamten eine Krücke als Waffe.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel