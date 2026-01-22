Nostalgie pur: Ein Burgstädter und seine riesige Sammlung winziger Spielzeuge

Seit Jahrzehnten sammelt Albrecht Krenkel vor allem Miniaturspielzeug. Mit seinen Objekten hat er mehrere Ausstellungen in Deutschland bestückt. Und noch immer ist der Rentner noch aktiv.

Was ihn einst dazu brachte, mit dem Sammeln von Miniaturspielzeug aus Holz zu beginnen, das zudem aus dem Erzgebirge stammen muss, weiß Albrecht Krenkel nicht so genau. „Es hat mir einfach gefallen und ich war von den Details fasziniert“, erklärt der Handwerksmeister im Ruhestand. Seinen Erinnerungen nach fing alles etwa in den 1970er-Jahren...