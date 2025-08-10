Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Offizieller Start der Stadtwirtschaft: Wo in Chemnitz gewimmelt und gewuselt wird

Grafikdesignerin Kati Hollstein war einer der ersten Mieterinnen in der Stadtwirtschaft und hat auch die Plakate für das Eröffnungsfest entworfen.
Grafikdesignerin Kati Hollstein war einer der ersten Mieterinnen in der Stadtwirtschaft und hat auch die Plakate für das Eröffnungsfest entworfen. Bild: Toni Söll
Grafikdesignerin Kati Hollstein war einer der ersten Mieterinnen in der Stadtwirtschaft und hat auch die Plakate für das Eröffnungsfest entworfen.
Grafikdesignerin Kati Hollstein war einer der ersten Mieterinnen in der Stadtwirtschaft und hat auch die Plakate für das Eröffnungsfest entworfen. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Offizieller Start der Stadtwirtschaft: Wo in Chemnitz gewimmelt und gewuselt wird
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Gebäude-Ensemble an der Jakobstraße wirkt wie ein Gemischtwarenladen. Von Autoschraubern über Kunstgalerie bis zu Funden aus der Erdgeschichte ist alles dabei. Das Projekt soll zukünftig auch Anwohner anlocken.

Dass hier bis Mitte der 1990er-Jahr die Müllautos der Stadtreinigung repariert und geputzt wurden, davon ist nichts mehr zu sehen. In der Zwischenzeit wurde das Gebäude-Ensemble zwischen Jakobstraße und Schüffnerstraße für Werkstätten und als Abstellhalle genutzt. Im Rahmen des Krach-Förderprogramms zogen 2019 die ersten Mieter in das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
04.08.2025
4 min.
Die Kulturhauptstadt Chemnitz für lau: Neun Festivals und andere Höhepunkte
Tina Winkel, Koordinatorin des Garagen-Campus, freut sich auf viele Besucher zum Wochenende der Interventionsflächen.
Die Kulturhauptstadt soll kein Projekt für Eliten sein, sondern alle ansprechen. Neben Ausstellungen gibt es auch Veranstaltungen mit freiem Eintritt. Teil 2 des Überblicks, wo und wann Chemnitz als Kulturhauptstadt kostenlos zu erleben ist.
Jens Kassner
15:29 Uhr
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und flohen ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
08.08.2025
4 min.
Konzerte, Eröffnungen und Feste: Das ist am Wochenende in Chemnitz los
Hier findet am Freitagabend die Eröffnung des 34. MDR-Musiksommer statt
Passend zu den sommerlichen Temperaturen am Wochenende locken drei Eröffnungen, fünf Konzerte sowie ein Badfest und Trödelmarkt nach draußen.
Johannes Fromm
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel