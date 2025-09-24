Ohne Diskussion beschlossen: Anwohnerparken in Chemnitz wird teurer

Pro Jahr werden künftig 100 Euro fällig. Aber es gibt für Betroffene auch eine Möglichkeit zum Sparen.

Viele Chemnitzer, die rund um das Stadtzentrum zu Hause sind, werden fürs Parken ihrer Autos künftig mehr zahlen müssen. Das Parken für Anwohner wird dort deutlich teurer. Das hat der Stadtrat am Mittwoch mit großer Mehrheit und ohne jede Diskussion entschieden.