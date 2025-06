Open-Air-Karaoke in der Chemnitzer Spinnerei: Betreutes Singen der Superlative mit DJ Hansen

Ein ehemaliger „Flowerpower“-DJ legt am 20. Juni zur größten Open-Air-Karaoke der Stadt auf. Wird damit der Geist des „Flowerpower“ wiederbelebt? Und welche Tipps hat der DJ für Karaoke-Sänger?

Noch ist es ruhig in der Spinnerei an der Altchemnitzer Straße. Zwischen Street-Art und selbst gezimmerten Mobiliar kommt Strandbar-Feeling auf: Unter dem Zeltdach sollen am 20. Juni ab 22 Uhr zahlreiche Füße über den Sand tanzen. Der Soundtrack dazu ist selbstgewählt und selbst performt – und zwar unter fachkundiger Betreuung. Denn hier...