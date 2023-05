Ortsdurchfahrt bei Chemnitz wegen Feuerwehreinsatz dicht

Ein größerer Feuerwehreinsatz hat zum Ausklang des Pfingstwochenendes nördlich von Chemnitz für Behinderungen des Verkehrs gesorgt. Einsatzkräfte wurden am Montagabend gegen 18.30 Uhr in den Tauraer Ortsteil Köthensdorf alarmiert. Dort war es in den oberen Geschossen eines Wohnhauses an der Hauptstraße zu einer erheblichen Rauchentwicklung...