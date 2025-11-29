Parallel zum Kuha-Finale in Chemnitz: Demo wegen „Versagen der Stadt“ beim Kampf gegen Rechts

Rund 100 vorwiegend junge Leute sind einem Aufruf des Bündnisses „Chemnitz nazifrei“ gefolgt und haben am Samstag am Rande des Zentrums demonstriert.

Parallel zu den finalen Feierlichkeiten des Kulturhauptstadtjahres hat das Bündnis „Chemnitz nazifrei“ am Samstagnachmittag eine Kundgebung und Demonstration abgehalten. Sie stand unter dem Titel „Nazis, Kürzungen, Kulturhauptstadt“. Eine Rednerin kritisierte, dass sich die Kuha-Veranstaltungen zu wenig dem Rechtsextremismus in Chemnitz...