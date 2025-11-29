Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Parallel zum Kuha-Finale in Chemnitz: Demo wegen „Versagen der Stadt“ beim Kampf gegen Rechts

Die rund 100 überwiegend jungen Demonstrierenden zogen vom Schauspielhaus zur Innenstadt.
Die rund 100 überwiegend jungen Demonstrierenden zogen vom Schauspielhaus zur Innenstadt.
Chemnitz
Parallel zum Kuha-Finale in Chemnitz: Demo wegen „Versagen der Stadt“ beim Kampf gegen Rechts
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 100 vorwiegend junge Leute sind einem Aufruf des Bündnisses „Chemnitz nazifrei“ gefolgt und haben am Samstag am Rande des Zentrums demonstriert.

Parallel zu den finalen Feierlichkeiten des Kulturhauptstadtjahres hat das Bündnis „Chemnitz nazifrei“ am Samstagnachmittag eine Kundgebung und Demonstration abgehalten. Sie stand unter dem Titel „Nazis, Kürzungen, Kulturhauptstadt“. Eine Rednerin kritisierte, dass sich die Kuha-Veranstaltungen zu wenig dem Rechtsextremismus in Chemnitz...
