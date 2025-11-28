Park & Ride jetzt auch in Schönau: Wo Pendler in Chemnitz ihr Auto stehen lassen können

Platz für 35 Fahrzeuge, jedoch keine Echtzeiterfassung der Auslastung. Was gibt es auf dem neuen P+R an der Endhaltestelle Schönau zu beachten?

Ab sofort hat Chemnitz einen „Park & Ride“ mehr: An der Endhaltstelle in Schönau wurde am Mittwoch eine neue Parkmöglichkeit eröffnet. Mit der Straßenbahn 1, die unter der Woche tagsüber alle zehn Minuten fährt, geht es innerhalb von zehn Minuten ins Zentrum. Etwa 35 Pkw haben Platz – „etwa“, weil es keine Markierungen für...