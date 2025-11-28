Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Park & Ride jetzt auch in Schönau: Wo Pendler in Chemnitz ihr Auto stehen lassen können

Eine dichte Schneedecke bedeckt den neuen P+R, direkt an der Endhaltestelle Schönau.
Eine dichte Schneedecke bedeckt den neuen P+R, direkt an der Endhaltestelle Schönau. Bild: Toni Söll
Eine dichte Schneedecke bedeckt den neuen P+R, direkt an der Endhaltestelle Schönau.
Eine dichte Schneedecke bedeckt den neuen P+R, direkt an der Endhaltestelle Schönau. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Park & Ride jetzt auch in Schönau: Wo Pendler in Chemnitz ihr Auto stehen lassen können
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Platz für 35 Fahrzeuge, jedoch keine Echtzeiterfassung der Auslastung. Was gibt es auf dem neuen P+R an der Endhaltestelle Schönau zu beachten?

Ab sofort hat Chemnitz einen „Park & Ride“ mehr: An der Endhaltstelle in Schönau wurde am Mittwoch eine neue Parkmöglichkeit eröffnet. Mit der Straßenbahn 1, die unter der Woche tagsüber alle zehn Minuten fährt, geht es innerhalb von zehn Minuten ins Zentrum. Etwa 35 Pkw haben Platz – „etwa“, weil es keine Markierungen für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
02.12.2025
4 min.
Auf der Schiene bis zum Chemnitzer Zeisigwald: Ende 2031 soll die neue Straßenbahn fahren
Die Kurve von der Heinrich-Schütz-Straße (gerade von hinten) nach rechts in die Zeisigwaldstraße muss die Straßenbahn meistern.
Gleise für die Tram führen in Chemnitz vor allem nach Süden. Das will der Verkehrsbetrieb CVAG ändern. Als Nächstes soll eine Strecke nach Osten in den Zeisigwald gebaut werden. Bei einem Bürgerdialog wurden dazu erste Fragen beantwortet.
Christian Mathea
18:00 Uhr
4 min.
Spirituosenhersteller aus dem Erzgebirge rüstet auf: Deshalb erhöht Lautergold seine Kapazität
Techniker Kay Ullmann an einem der umgebauten Tanks, in denen sich die Rührwerke befinden. Damit kann Lautergold flexibler und größere Mengen Spirituosen herstellen.
Obwohl der Alkoholkonsum in Deutschland zurückgegangen ist, fassen jetzt die Mischbehälter beim Spirituosenhersteller in Lauter die doppelte Menge. Nötig war die Investition aus mehreren Gründen.
Anna Neef
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
15.09.2025
4 min.
Wohin mit dem Auto? – Parken im Chemnitzer Stadtzentrum für Sparfüchse oder Komfortliebhaber
Die Parkhäuser und Parkgaragen in der Innenstadt sind komfortabel und wettersicher.
Die Suche nach dem richtigen Parkplatz kann schnell frustrierend und überfordernd sein. „Freie Presse“ hilft mit einem Überblick zu Preisen und verschiedenen Parkoptionen.
Cora Lantzsch
Mehr Artikel