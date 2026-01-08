Fehlerhafte Anzeige: Leerer Pendler-Parkplatz in Chemnitz wird online als belegt angezeigt

Auslastungsanzeigen sollen Pendler darüber informieren, ob noch Platz auf einem Park-and-Ride ist. In Helbersdorf funktioniert das System offenbar aktuell nicht. Liegt es am fehlenden Winterdienst?

Meistens ist der Pendler-Parkplatz in Helbersdorf zwischen Südring und Stollberger Straße nahezu leer. Nur vereinzelt stehen dort Pkw. Mitte 2023 fiel der Parkplatz in einem Test des Auto Club Europa (ACE) durch – auch damals war er kaum ausgelastet. Zusätzlich wurden die mangelnde Kameraüberwachung und die geringe Anzahl von...