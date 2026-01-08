MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Fehlerhafte Anzeige: Leerer Pendler-Parkplatz in Chemnitz wird online als belegt angezeigt

Der leere Parkplatz wurde online als belegt angezeigt.
Der leere Parkplatz wurde online als belegt angezeigt. Bild: Collage Elisa Leimert/Screenshot www.chemnitz.de
Der leere Parkplatz wurde online als belegt angezeigt.
Der leere Parkplatz wurde online als belegt angezeigt. Bild: Collage Elisa Leimert/Screenshot www.chemnitz.de
Chemnitz
Fehlerhafte Anzeige: Leerer Pendler-Parkplatz in Chemnitz wird online als belegt angezeigt
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auslastungsanzeigen sollen Pendler darüber informieren, ob noch Platz auf einem Park-and-Ride ist. In Helbersdorf funktioniert das System offenbar aktuell nicht. Liegt es am fehlenden Winterdienst?

Meistens ist der Pendler-Parkplatz in Helbersdorf zwischen Südring und Stollberger Straße nahezu leer. Nur vereinzelt stehen dort Pkw. Mitte 2023 fiel der Parkplatz in einem Test des Auto Club Europa (ACE) durch – auch damals war er kaum ausgelastet. Zusätzlich wurden die mangelnde Kameraüberwachung und die geringe Anzahl von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
08:00 Uhr
4 min.
Der höchste Punkt, der größte Spielplatz, der älteste Mensch: Diese Fakten über Chemnitz sollten Sie kennen
Höchstes Gebäude, heißester Tag, höchster Berg und größte Freizeitanlage.
Der höchste Chemnitzer Rekord ist die bunte Esse mit 302 Metern. Rechnet man die Höhe des Standortes in Furth dazu, würde sie auch den höchsten natürlichen Punkt der Stadt überragen.
Ronny Schilder und Christian Mathea
28.11.2025
3 min.
Park & Ride jetzt auch in Schönau: Wo Pendler in Chemnitz ihr Auto stehen lassen können
Eine dichte Schneedecke bedeckt den neuen P+R, direkt an der Endhaltestelle Schönau.
Platz für 35 Fahrzeuge, jedoch keine Echtzeiterfassung der Auslastung. Was gibt es auf dem neuen P+R an der Endhaltestelle Schönau zu beachten?
Elisa Leimert
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
16:15 Uhr
3 min.
Rund 10.000 Fans bei Ball vor der Semperoper erwartet
Zum Open-air-Ball vor der Semperoper werden am 6. Februar erneut rund 10.000 Fans erwartet.
Mindestens einmal im Jahr dreht sich Dresden nur um sich selbst. Der Semperopernball lockt viele Schaulustige wegen prominenter Gäste an. Auch vor dem Opernhaus wird stets ausgiebig gefeiert.
16:20 Uhr
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Holk Dohle
Mehr Artikel